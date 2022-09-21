التعليم العالي: انتهاء تنسيق الجامعات بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة للاغتراب

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، على مشارف الانتهاء من أعمال تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2022، بإعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أنَّه يجري حالياً فحص الرغبات وتجهيز النتيجة تمهيداً لإعلانها خلال الساعات المقبلة، بعد اعتماد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لها.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف المشرف على التنسيق، لـ«الوطن»، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات سيعلن خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء أعمال التنسيق، كل التفاصيل الخاصة بتنسيق الجامعات لمختلف الشهادات العربية والفنية، مؤكّداً أنَّ مكتب التنسيق الرئيسي نجح في توزيع أكثر من 500 ألف طالب وطالبة حتى الآن على مختلف الكليات، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتواصل الجامعات الحكومية استقبال الطلاب المرشحين لمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع الالتزام بالتعليمات المحددة من قبل المجلس.