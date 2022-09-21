الجامعات الخاصة: آخر أيام تنسيق القبول 2022 نهاية الشهر الجاري

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن آخر موعد استقبال طلبات الالتحاق والقبول بتنسيق الجامعات الخاصة 2022، نهاية سبتمبر الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن التنسيق وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس، لافتا إلى أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه لا توجد أية قرارات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة 2022، وأن التسجيل طلبات الالتحاق مستمر دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك التزام كامل بقرارات الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي من المقرر ان تنتهي غدا الخميس وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكدت وزارة التعليم العالي أن الموقع الإلكتروني للتنسيق هو النافذة الوحيدة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.