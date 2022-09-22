أسباب الإقصاء من برنامج «تكافل وكرامة».. بينها امتلاك عقارات غير محل السكن

يواصل مستفيدي الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، صرف الدعم المستحق عن شهر سبتمبر، وذلك لحاملي بطاقات «ميزة» البنكية، وكذلك من خلال البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب البريد، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين زاد مليون أسرة إضافية ليصل إلى 5.1 ملايين أسرة، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية.

25 مليار جنيه تكلفة تمويل «تكافل وكرامة»

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليًا 25 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية.

أسباب الإقصاء من «تكافل وكرامة»

وأكدت «التضامن» عبر موقعها الرسمي، أن هناك العديد من المعايير التي تتسبب فى الإقصاء من برنامج «تكافل وكرامة»، وتتمثل فيما يلي:

- إذا كان المستفيد حائزًا لأرض زراعية مساحتها أكبر من فدان.

- إذا كان يمتلك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- إذا كان يمتلك عملا خاص أو شخصي.

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو سيارة نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- العمل في القطاع الخاص سواء بتأمين أو بدون تأمين أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- إذا كان المستفيد يعمل في الحكومة سواء بتأمين أو بدون تأمين أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام عن المستفيدين، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.