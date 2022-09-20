توزيع 16 ألف كارت تكافل وكرامة على المستفيدين بكفر الشيخ الأسبوع المقبل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توزيع 15 ألفا و924 كارت تكافل وكرامة على المستفيدين بمنازلهم خلال الأسبوع المقبل، موجهاً السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، بمتابعة أعمال تسليم الكروت للمستفيدين لبدء صرف مستحقاتهم.

160 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

ومن جانبه، أوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بالمحافظة حتى الآن وصل إلى 160 ألفا، مؤكداً أن كارت ميزة يعتبر كارت بنكي يمكن التعامل به من خلال ماكينات الـATM لإجراء عمليات السحب والإيداع، وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه دون تحميل المواطن أي تكلفة مالية وعدم الاقتصار في عملية الصرف على مكاتب البريد.

يذكر أن «تكافل وكرامة» هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

مساعدات نقدية للأسر الفقيرة

ويهدف البرنامج إلى تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر)، أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.