لمستفيدي تكافل وكرامة.. 4 طرق للحصول على فرصة عمل للتمكين الاقتصادي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، يستهدف مستفيدي تكافل وكرامة القادرين على العمل أو من المرفوضين، مشيرة إلى أنه يوفر أدوات التدريب والإنتاج؛ كي يتم العمل والإنتاج بشكل مستقل، كما أنه يساعد على توفير حاضنات تأسيس مشروع صغير مع بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسات التمويلية الأخرى.

كيفية الحصول على فرصة عمل

وأوضحت التضامن الاجتماعى، في تقرير نشرته ضمن رسائل العمل كرامة ومستقبل، أنّ مستفيدي برنامج فرصة يمكنهم الحصول على خدمات برنامج فرصة من خلال ما يلي:

- يمكن للمستفيد الاتصال بالرائدات الاجتماعيات في القرية أو المدينة، أو من خلال مسؤولي برنامج فرصة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابعة لها.

- يمكن الحصول على فرصة عمل من خلال التواصل مع والتسجيل على منصات التوظيف «فرصنا وشغلني» على شبكة الإنترنت، أو التسجيل على موقع البرنامج على شبكة الإنترنت.

- يمكن الحصول على فرصة عمل من خلال برامج تمكين المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي و كذلك مراكز تنمية مجتمعية ومراكز الأسر المنتجة، والذى يقدم 4 مشروعات مثل «مشروع تطوير دور المرأة في الإنتاج الغذائي، مشروع التربية على مهارات الحياة، مشروع التنمية السكانية، مشروع تنمية المرأة الريفية، مراكز الأسر المنتجة، والتي تبلغ 432 مركزا موزعة على كل مناطق الجمهورية، والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

- يمكن لمستفيدي تكافل وكرامة الحصول على فرصة عمل من خلال برامج المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الذى يوفر القروض متناهية الصغر مع إعطاء النساء والأشخاص ذوي الإعاقة أهمية خاصة؛ لتعزيز استقلالهم وحمايتهم من العوز والتهميش.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برنامج «مستورة» للتمويل متناهي الصغر متخصص لدعم المرأة، مشيرة إلى أنّ هناك أنواع قروض إنتاج حيواني، وقروض خدمية، وقروض تجارية، كما يتم توفير قرض للمشروعات المنزلية.