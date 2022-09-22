إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة.. أحدهم مجهول الهوية

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق كوم الطرفاية بمدخل رشيد في محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات، إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكي بطريق كوم الطرفاية بمدخل رشيد، وحُرر محضر بالواقعة وجاري عمل الفحوصات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من هبة السيد علي، 50 سنة، مقيمة كفر الشيخ، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وروان محمد عبدالحميد، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة في كفر الشيخ، بكسر في الحوض ونزيف في البطن وكدمات متفرقة، وشخص آخر مجهول الهوية تم وضعه في غرفة العناية المركزة لسوء حالته الصحية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.