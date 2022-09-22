محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الفرافرة

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خرائط المخطط التفصيلي لمدينة الفرافرة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية في إطار خطة الدولة لاقامة مناطق مخططة والقضاء على البناء العشوائي.

تيسير إجراءات البناء

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن اعتماد المخطط يسهم في تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وفقًا للإشتراطات البنائية الجديدة، ووضع مخططات مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاستثمارية، موجهًا الشكر لإدارة التخطيط العمراني لسرعة الإنتهاء من المخطط بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رواج سياحي وعلمي

جدير بالذكر، أن مركز الفرافرة هي أصغر واحات محافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية، عاصمتها قصر الفرافرة، وتقع على بعد 170 كيلو مترا جنوب الواحات البحرية، كما تبعد عن القاهرة 627 كيلو مترا عبر طريق «القاهرة - الواحات» الصحراوي، وتبعد عن عاصمة محافظة الوادي الجديد 750 كيلو مترا.

ولاقت المدينة رواجاً كبيراً حول العالم، ووُضعت تحت الأضواء سياحيًا وعلميًا، بسبب موقعها وتاريخها ونوعية صخورها وأشكالها وجوها المشمس الدافئ، فضلا عن جبال الكريستال، ووجود محمية الصحراء البيضاء بها.