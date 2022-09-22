جناح خاص لمشروعات «فواخير الفسطاط» بمعرض تراثنا 2022

أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تخصيص جناح متميز لمبادرة تطوير فواخير منطقة الفسطاط بمعرض تراثنا 2022، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمزمع انطلاق فعالياته يوم الأحد 9 أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر.

إتاحة عرض منتجات أصحاب مشروعات الفواخير

يأتي المعرض لإتاحة عرض منتجات أصحاب مشروعات الفواخير بعد تطويرها من خلال الجهاز بما يساهم في الترويج لهذا الفن التراثي العريق الذي تتميز به مصر منذ العصور الفرعونية وكذلك لفتح آفاق تسويقية أكبر لأصحاب تلك الحرفة بما ينعكس على نمو النشاط في التجمع الإنتاجي.

وأشارت نيفين جامع إلي أن الجهاز قام بتنفيذ مبادرة لتطوير فواخير الفسطاط بناء علي توجيهات الدولة حيث تم تنظيم زيارات متعددة لقرية الفواخير بالفسطاط للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وتقديم مختلف أوجه الدعم المالي وغير المالي لأصحاب مشروعات تلك الحرفة التراثية الهامة للعمل علي تحويلها إلى صناعة متطورة ومنتظمة وتطوير المنتجات ووضع معايير لجودتها واتاحة تمويل ميسر لرفع الإنتاجية والتوعية بالتسويق الإلكتروني لمنتجات هذه المشروعات بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإليكترونية مثل أمازون مصر وجوميا وتقديم استشارات تنمية الاعمال وكذلك التوعية بقانون تنمية المشروعات الجديد وما يتضمنه من تيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتسهيل استفادتها من المزايا والحوافز الواردة بالقانون خاصة مزايا الضرائب القطعية المبسطة والمشاركة في المعارض.

تقديم 195 خدمة لعدد 35 عميلا

وأشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز بأن وحدة تطوير الأعمال قامت بتقديم خدماتها التنموية المتنوعة لأصحاب المشروعات في تجمع الفخار بالفسطاط حيث تم تقديم 195 خدمة لعدد 35 عميلا فضلاً عن قيام الجهاز بإعداد كتالوج إليكتروني لمنتجات القرية يضم حوالي 26 عميل بعدد 100 منتج، للعمل على تسويقها داخليا وخارجيا من خلال منصات التجارة الإليكترونية.

كما أوضح عباس بأن الخدمات التي يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف تطوير حرف الفخار بقرية الفواخير بمنطقة الفسطاط وحل المشكلات الإدارية التي يعاني منها أصحاب المشروعات، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبالتشاور مع أصحاب الحرف بالقرية بالعمل على وضع علامة تجارية لقرية الفواخير بالفسطاط وتسجيل تلك العلامة لضمان جودة المنتجات وفتح آفاق تسويقية أوسع لتلك المنتجات التراثية.