تراجع جماعي لخامات الحديد وسط تزايد مخاوف الركود العالمي

شهدت أسعار أغلب مدخلات إنتاج الحديد تراجعًا، في تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مقارنة بأغلب تعاملات الشهر الماضي، وهو ما يأتي على خلفية تزايد مخاوف الركود العالمي، وتراجع الطلب، واستمرار البنوك المركزية في السياسات النقدية المتشددة، كان آخرها رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس.

وكشفت بيانات أسواق الصلب العالمية، أنّ أسعار خردة الحديد، وخام الحديد شهدت تراجعًا، فيما ظل سعر البيليت عند مستوياته السابقة.

تراجع أسعار الخردة

وبحسب البيانات المعلنة في بورصات المعادن، فقد تراجعت أسعار الخردة إلى 350 دولارًا للطن، وهو سعر أقل بكثير من متوسط السعر المتداول الشهر الماضي، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ونحو 394 دولارًا للطن في الأسبوع الأول من أغسطس.

وشهدت أسعار خام الحديد تراجعًا؛ لتسجل في تعاملات الأسبوع الجاري، نحو 98 دولارًا للطن، مقارنة بـ111 دولارًا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، إذ سجلت 115 دولارًا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارًا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

أسعار خام الحديد

كانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارًا للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولارًا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارًا في تعاملات 22 أبريل.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 530 – 620 دولارًا للطن، وهي أسعار مرتفعة إذا ما قورنت بالشهر الماضي، والذي سجل أسعار للطن تراوحت ما بين 525 إلى 580 دولارًا، وتعد أقل إذا ما قورنت بآخر يوليو، حيث تراوح السعر وقتها بين 525 – 680 دولارًا للطن.

فيما سجّلت أسعار حديد التسليح ما بين 670 - 680 دولارًا للطن، مقارنة بما تراوح بين 650 - 670 دولارًا طن الشهر الماضي كمتوسط، ومقابل أسعار بلغت ما بين 620 إلى 660 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من يوليو.