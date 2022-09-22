الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 للمستفيدين.. اعرف الرابط والخطوات

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من آليات الاستعلام عن تكافل وكرامة، وذلك إما من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو الخط الساخن للبرنامج 19680، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن القبول أو تقديم شكوى أو تظلم، وذلك من خلال الرقم القومي للمواطن.

وأشارت «التضامن» عبر موقعها الرسمي، إلى أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة، من خلال الدخول على الرابط، لافتة إلى أنه يتم إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة المكون من 14 رقما ثم الضعط على استعلام.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

بعد الضعط على استعلام تكافل وكرامة سيظهر للمواطن «الاسم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، كارت الصرف ونوعه، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، المبلغ المستحق».

مستندات التقديم لـ«تكافل وكرامة»

وهناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.