خطوات الاستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.. اعرفها

تشهد عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» عن خطوات الاستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، لمعرفة موعد استحقاق صرف المعاشات، وفقا للمحددات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السطور التالية، يقدم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، خطوات الاستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة

وحتى تتمكن من الاستعلام عن موقف القبول في الحصول على معاش تكافل كرامة يجب اتباع خطوات بسيطة تتمثل في الآتي:

- في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا.

- بعد الدخول على خدمة الاستعلام عن معاش تكافل والكرامة يجب إدخال الرقم القومي لصاحب كارت التكافل والكرامة.

- أخيرًا الضغط على «استعلام»

- ستظهر أمامك كل المعلومات التي ستحتاجها عن المنحة الشهرية.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الفئات المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة:

- محدودي الدخل.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- ذوى الإعاقة.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- كبار السن.

الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وحتى تتمكن من التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب تقديم المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال.

- صورة من بطاقة التموين.

- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي حددت بعض الموانع التي تمنع الحصول على هذا المعاش، والتي تتضمن ألا يكون المتقدم يمتلك أرض زراعية أكثر من نصف فدان، وأن يمتلك عقار أو محل تجاري أو معاش.