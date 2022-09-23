افتتاح الفرع الثاني من «أهلا مدارس» بالعريش.. تخفيضات تصل إلى 30%

افتتح الفرع الثاني لمعرض «أهلا مدارس»، في شارع المكتبات بوسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع أصحاب المكتبات والمحال والتجار.

وقال عبد العزيز محمود، أحد المشاركين في المعرض لـ«الوطن»، إن الهدف من المعرض هو تخفيض السلع والأدوات الكتابية، بما يتناسب مع محدودي الدخل.

وأضاف صاحب إحدى المكتبات بالعريش، أنه يحرص على تحقيق هامش ربح بسيط دعما لمحدودي الدخل، علاوة على عدم المغالاة في أسعار البضائع القديمة.

مراقبة دورية من «التموين» على المعارض

ومن جانبها، قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن هناك مراقبة دورية على المعارض سواء بوسط المدينة أو المناطق الأخرى، وتحديد الأسعار بما يتناسب مع محدودي الدخل.

وأضافت رسلان، أن هناك مراقبة دورية بالتنسيق مع مباحث التموين لمراقبة الأسعار، واستطلاع رأي المواطنيين، مؤكدة أن معرض أهلا مدارس يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين منذ افتتاحه من أسبوع، وسوف يستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

«الغرفة التجارية»: إيصال الكهرباء بالمجان لجميع التجار بالمعرض

فيما أكدت الغرفة التجارية بشمال سيناء، في بيان لها، أن التخفيضات على الأسعار تتراوح ما بين 10% إلى 30%، لافتة إلى أن عملية البيع بالمعرض سوف تكون على نفس المستوى من بدايته حتى نهايته.

وقال محمد العمدة، أحد مسؤولي الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن الغرفة دعمت التجار بباكيات مجانية، ونسقت الجهود لإيصال الكهرباء بالمجان لجميع التجار، دون قيود.