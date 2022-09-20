أسعار البلح في شمال سيناء.. يصل إلى 15 جنيها للكيلو

بدأ موسم جني ثمار النخل في سيناء، وبالرغم من توفر البلح بكميات ليست بالقليلة غرب وشمال المحافظة ومناطق بئر العبد وما حولها، إلا أن التجار وأصحاب المزارع يغالون في ثمن بيعه، فقد وصل سعر كيلو الرطب إلى 15 جنيها، بعدما كان يسجل العام الماضي 7 جنيهات في بداية الموسم، وقرابة 4 جنيهات في نهايته.

وقال سليمان أبو يوسف، تاجر خضار وفاكهة في العريش، لـ«الوطن»، إن سعر كيلو الرطب والبلح وصل إلى 15 جنيها، والسبب في الارتفاع هو المزارع وليس التاجر، موضحا أن التاجر يتسلم سعر الكيلو في السوق بما يقرب من 12 جنيها، بالإضافة إلى تكلفة النقل وهامش الربح.

ارتفاع الأسعار في بداية المحصول

وأضاف محمد أبو خديجة، أحد تجار الفاكهة في الشيخ زويد، أن الكميات المعروضة الآن محدودة، وهو ما سبب ارتفاع الأسعار، معللا ذلك بأن كل محصول في بدايته يكون مرتفع السعر، ولكن حينما تزيد الكميات تنخفض الأسعار، متوقعا أن يصل سعر الكيلو خلال أسبوع إلى 7 جنيهات.

فيما قال أحمد الفواخيري، تاجر جملة في العريش، إنه البلح المخزن «بلح الثلاجات» كان منذ أسبوعين بـ20 و25 جنيها في بعض الأحيان، لأنه الكمية كانت محدودة، ودائما ما تكون الأسعار في بداية طرح أي منتج مرتفعة، ولكنها سرعان ما تنخفض لأن التاجر يعلم أن البلح لو بقي عنده لفترة طويلة سيصبح غير صالحا للاستخدام، وبالتالي يحاول بيعه مبكرا.

بئر العبد أكثر المناطق إنتاجا للبلح السيناوي

وعن مناطق تجميع وبيع البلح والرطب في سيناء، قال محمد البياضي، أحد أهالي بئر العبد، لـ«الوطن»، إنه بشكل غير دقيق تعتبر مناطق بئر العبد ورمانة وبالوظة والشوحط وقطية وقاطية و6 أكتوبر ومزار والروضة وغرب العريش أكثر المناطق التي يوجد بها نخيل، أما مناطق العريش والشيخ زويد ورفح يكون فيها بشكل خفيف لا يكفي أهالي المنطقة، وبالتالي يتم نقل كميات من البلح من بئر العبد والأسواق الأخرى لمناطق نخل والحسنة والقسيمة ووادي العمر بوسط سيناء.

«التموين» تراقب الأسعار بشكل دوري

بدورها قالت أماني رسلان، مدير عام التموين والتجارة شمال سيناء، لـ«الوطن»، إن هناك مراقبة للأسعار، ولن يتم السماح للتجار بالمغالاة في أسعار البلح، الا أن هناك بعض المنتجات يكون سعرها متوقف على العرض والطلب لمحدوديتها في المكان، مضيفة أن مديرية التموين تقوم بنشر تسعيرة المنتجات في الأسواق، ويتبعها دوريات مراقبة وتفتيشات من مباحث التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.