تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بالمنوفية بسبب الميراث.. «اتخانقوا على شقة»

شهدت قرية «بمم» التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حالة من الذهول والحزن الشديدين بعد مقتل أحد شبابها بطعنة نافذة على يد شقيقه، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب الميراث وخلاف حول شقة في منزل الأسرة.

جثة هامدة

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث، وتبين تعدي «ر، ع، ن»، 47 عاما، على شقيقه الأصغر «م، ع، ن»، 37 عاما، بسكين حاد، من خلال طعنة نافذة أودت بحياة شقيقه، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة لمحاولة إنقاذ المجني عليه، ونقلته إلى مستشفى تلا المركزي لكنه كان جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

وأفاد شهود العيان بأن مشاجرة نشبت بين الطرفين، وتطورت إلى استخدام الأيدي، ثم استل الشقيق الأكبر سكينا حادا وأصاب به شقيقه الأصغر، وحاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى المستشفى لكنه وصل جثة هامدة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وذكر شهود العيان، أن المتهم كان في إجازة بقريته بعد قدومه من إيطاليا، وأراد السكن في شقته التي اشتراها منه المجني عليه وسمح لشقيقه بالسكن بها، وبعد فترة نشبت مشاجرة بينهما بسببها أدت إلى مقتل الشقيق الأصغر، مشيرين إلى أن المجني عليه كان في إيطاليا أيضًا لكنه استقر في القرية منذ سنوات.