مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الأثاث الجديد بدعم من وزارة الرياضة

تسلمت مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، الأثاث الجديد بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وهي «خان الجني، إبيانة، الفتح، الغنايم، السكري»، وهي تلك المراكز التي تم تسليمها إلي الوزارة بشكل نهائي في الرابع من سبتمبر الجاري من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولي بالمحافظة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ: الدولة تمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة معولة على قوة شبابها، لافتاً إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري تتم على عدة مراحل، الأولى منها بقرى مطوبس، وتقيم المشروعات القومية لتشمل كافة القطاعات بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف مليار جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة.

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن دعم وزارة الشباب لمراكز «حياة كريمة» يأتي في إطار بدء خطوات تفعيل دور مراكز الشباب بقرى المبادرة، والاستعداد لتقديم كافة الخدمات والبرامج الرياضية وغيرها لإسعادهم.

19 مشروعا بمطوبس

وأشار «محروس»، إلى إدراج 19 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية بمطوبس وتتمثل في إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار وهم «خان الجني، الروضة، إبيانة، الفتح، الغنايم، السكري»، وكذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار وملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة متابعة ملف تسلم مراكز الشباب وتطويرها ضمن المبادرة بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وأبو النصر عزت، مدير إدارة الإنشاءات الشبابية بالمديرية.