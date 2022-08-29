تخصيص قطعة أرض على مساحة 12 ألف متر لإنشاء مستشفى مطوبس بكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

تخصيص أراض لإقامة مشروعات

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على إحلال وتجديد مسجد عزت عامر على مساحة 126 مترا، الواقعة بحوض الدراع جمعية تيدا بمركز سيدي سالم.

كما وافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم 635 لسنة 1998م الصادر بتخصيص مساحة ثلاثة أفدنة أملاك دولة بمنطقة الجونة بناحية حوض تل الحدادين التابعة لبرج البرلس، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة تنقية صرف صحي عليها من المساحة المخصصة ثلاثة أفدنة إلى المساحة الحالية الموجودة داخل نطاق سور المحطة فعلياً على الطبيعة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة مساحة 400 متر مربع فضاء بجوار ملعب مركز شباب قرية محلة موسى لإقامة مبنى إداري عليها.

إنشاء مستشفى مطوبس المركزي

ووافق المجلس التنفيذي أيضا على إنشاء مركز متخصص لأبحاث وأمراض الكلى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ تابع لمستشفى كفر الشيخ العام، والذي يتولى الإدارة والتشغيل للمركز المقترح، كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 12 ألف متر لإقامة مستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمدينة مطوبس.