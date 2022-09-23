حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

ينتمي برج الجوزاء للأبراج الهوائية، فهو ثالث الأبراج الفلكية ويتوافق بشكل كبير مع مواليد برج القوس والدلو، والكوكب المتحكم به هو عطارد، وأبرز صفات مولود برج الجوزاء أنه يصعب توقعه كونه يحمل صفات متناقضة في نفس الوقت، فعند تعاملك معه تشعر أنك تتعامل مع أكثر من شخصية في نفس الوقت.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء أنه مبهج بدرجة كبيرة فهو يضيف المرح على أي مجموعة يكون بها، ويتسم بالمرونة الشديدة في التعامل مع مختلف المواقف والأشخاص دون الحاجة لأي مساعدة، فهو يتكيف بشكل كبير في حياته المهنية والعاطفية.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم الجمعة 23 سبتمبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد يتسبب ذلك في تذكر الكثير من الذكريات المؤلمة في حياتك ويجعلك تشعر بالحنين، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الآراء قد تتعارض اليوم عائليًا لكن لا داعي للعصبية فذلك قد يجعلك تدخل في خلافات كبيرة مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.