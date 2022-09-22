حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات الحساسة والعاطفية التي تميل لمشاهدة الأفلام الرومانسية والدرما، كما أنه يحب الحياة بالرفاهية ويتسم بأنه كريم وسخي مع من يحبهم، وكثيرًا ما يتعرض للاستغلال من قبل البعض، لكنه سرعان ما يثق بالآخرين مرة أخرى.

ولمواليد برج الحوت المهتمين والمتابعين لحركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني: تتعرض لضغوط كبيرة ويجب أن تنظم أفكارك لتقترب ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وأضافت «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك فيما يفيد.

مشاهير برج الحوت

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الحوت، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، الفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.