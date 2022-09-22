حظك اليوم برج القوس الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج القوس منطلق يعشق التجديد والابتعاد عن الروتين، فهو يميل إلى الألعاب الغريبة وغير المنتشرة مثل القفز بالمظلات أو تسلق الجبال، كما أنه متحدث لبق يميل للمزاح والفكاهة مما يجعله يكتسب أصدقاء متعددين من جنسيات وشخصيات مختلفة.

ولمواليد برج القوس المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يحالفك الحظ اليوم وتتلقى مفاجآت سارة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يمدك بالخيال الخصب ويحفز قدرتك على التحليل.

مشاهير برج القوس

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.