حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الجدي جاد ومخلص لأسرته فهو يفضل الجلوس في البيت والتحدث مع شريك حياته، فهو يشارك في مسؤولية المنزل والأطفال، وعلى المستوى العملي طموح ويقوم بالعمل على أحسن مستوى، فهو قادر على تحمل المسؤولية.

ولمواليد برج الجدي المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيد المهني: رغم التشوش، فينوس والشمس داعمان لك ويمدانك بالسحر والجاذبية اليوم.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، القمر وزحل متنافران بمنزلي المال، وعليك أن ترشد نفقاتك حتى تتجنب الخسائر والمتاعب.

مشاهير برج الجدي

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الجدي، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.