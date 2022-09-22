حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجه علماء الأبراج العديد من النصائح للمهتمين بهذا المجال وعلم الفلك، وتبحث فئات كثيرة من الأشخاص عن حظك اليوم بشكل يومي، والتوقعات التي تتعلق بأبراجهم.

وفي السطور الآتية، تقدم لكم بوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 22-9-2022 على الصعيد المهني

حاول التجديد اليوم والتغيير من الروتين، وستنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بدفء المشاعر، وتتسامح مع من حولك.

حظك اليوم برج الثور 22-9-2022 على الصعيد المهني

ينصح علم الفلك، مواليد برج الثور اليوم، بالصبر قليلًا والتمهل وعدم الإقدام على أمور غير مضمونة النتائج.

حظك اليوم برج الثور 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو متفائلًا وهادئًا وتتعامل بود مع من تحب وتقترب من أهلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، ما يجعلك أكثر انفتاحًا واستعدادًا للنقاش بهدوء وعقلانية.

حظك اليوم برج السرطان 22-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال، مما يجعلك تميل للتشوش والتبذير، ويجب عليك أن تتحكم في نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تخطط جيدًا وتدرس قبل الإقبال على أي خطوة وأي قول.

حظك اليوم برج الأسد 22-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يتحسن كثيرًا اليوم، ويمنحك حظًا كبيرًا.

حظك اليوم برج الأسد 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

تتلقى اليوم كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 22-9-2022 على الصعيد المهني

التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة، يطالبك بالاهتمام بصحتك جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الميزان 22-9-2022 على الصعيد المهني

تمتلئ اليوم بالحماس وتجد الأصدقاء بجانبك وقد تجمعك بهم مشاريع واعدة.

حظك اليوم برج الميزان 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحظ اليوم ما يمدك بطاقة عاطفية كبيرة.

حظك اليوم برج العقرب 22-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس، وهذا يتطلب منك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل.

حظك اليوم برج العقرب 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تصبر ولا تصطدم بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج القوس 22-9-2022 على الصعيد المهني

يحالفك الحظ اليوم وتتلقى مفاجآت سارة.

حظك اليوم برج القوس 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يمدك بالخيال الخصب ويحفز قدرتك على التحليل.

حظك اليوم برج الجدي 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس والشمس داعمان لك ويمدانك بالسحر والجاذبية اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 22-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال، وعليك أن ترشد نفقاتك حتى تتجنب الخسائر والمتاعب.

حظك اليوم برج الدلو 22-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك وهو ما يتطلب منك الحفاظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت 22-9-2022 على الصعيد العاطفي

تتعرض لضغوط كبيرة ويجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من تحب وتقترب إليه.

حظك اليوم برج الحوت 22-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك فيما يفيد.