حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:00 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
حظك اليوم
يوجه علماء الأبراج العديد من النصائح للمهتمين بهذا المجال وعلم الفلك، وتبحث فئات كثيرة من الأشخاص عن حظك اليوم بشكل يومي، والتوقعات التي تتعلق بأبراجهم.
وفي السطور الآتية، تقدم لكم بوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 22-9-2022 على الصعيد المهني
حاول التجديد اليوم والتغيير من الروتين، وستنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.
حظك اليوم برج الحمل 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يمدك اليوم بدفء المشاعر، وتتسامح مع من حولك.
حظك اليوم برج الثور 22-9-2022 على الصعيد المهني
ينصح علم الفلك، مواليد برج الثور اليوم، بالصبر قليلًا والتمهل وعدم الإقدام على أمور غير مضمونة النتائج.
حظك اليوم برج الثور 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في مربع برجك، وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك.
حظك اليوم برج الجوزاء 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
تبدو متفائلًا وهادئًا وتتعامل بود مع من تحب وتقترب من أهلك.
حظك اليوم برج الجوزاء 22-9-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، ما يجعلك أكثر انفتاحًا واستعدادًا للنقاش بهدوء وعقلانية.
حظك اليوم برج السرطان 22-9-2022 على الصعيد المهني
القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال، مما يجعلك تميل للتشوش والتبذير، ويجب عليك أن تتحكم في نفقاتك.
حظك اليوم برج السرطان 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
عليك أن تخطط جيدًا وتدرس قبل الإقبال على أي خطوة وأي قول.
حظك اليوم برج الأسد 22-9-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي يتحسن كثيرًا اليوم، ويمنحك حظًا كبيرًا.
حظك اليوم برج الأسد 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
تتلقى اليوم كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.
حظك اليوم برج العذراء 22-9-2022 على الصعيد المهني
التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة، يطالبك بالاهتمام بصحتك جيدا.
حظك اليوم برج العذراء 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
تجنب الفخر والزهو بنفسك.
حظك اليوم برج الميزان 22-9-2022 على الصعيد المهني
تمتلئ اليوم بالحماس وتجد الأصدقاء بجانبك وقد تجمعك بهم مشاريع واعدة.
حظك اليوم برج الميزان 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
المريخ في منزل الحظ اليوم ما يمدك بطاقة عاطفية كبيرة.
حظك اليوم برج العقرب 22-9-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في وضع معاكس، وهذا يتطلب منك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل.
حظك اليوم برج العقرب 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
عليك أن تصبر ولا تصطدم بالأهل والأحباب.
حظك اليوم برج القوس 22-9-2022 على الصعيد المهني
يحالفك الحظ اليوم وتتلقى مفاجآت سارة.
حظك اليوم برج القوس 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يمدك بالخيال الخصب ويحفز قدرتك على التحليل.
حظك اليوم برج الجدي 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش، فينوس والشمس داعمان لك ويمدانك بالسحر والجاذبية اليوم.
حظك اليوم برج الجدي 22-9-2022 على الصعيد المهني
القمر وزحل متنافران بمنزلي المال، وعليك أن ترشد نفقاتك حتى تتجنب الخسائر والمتاعب.
حظك اليوم برج الدلو 22-9-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في مواجهة برجك وهو ما يتطلب منك الحفاظ على حقوقك.
حظك اليوم برج الدلو 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك.
حظك اليوم برج الحوت 22-9-2022 على الصعيد العاطفي
تتعرض لضغوط كبيرة ويجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من تحب وتقترب إليه.
حظك اليوم برج الحوت 22-9-2022 على الصعيد المهني
القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك فيما يفيد.