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حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:00 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

امرأة برج الدلو ذكية لبقة مثقفة قادرة على جذب انتباه الآخرين للحديث معها، وعلى المستوى المهني مسؤولة وتستطيع مواجهة الصعاب والمشاكل بشكل كامل، ما يجعلها تصل لأعلى المناصب المهنية في أسرع وقت.

ولمواليد برج الدلو المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، أن حظك اليوم على الصعيد المهني: يتواجد القمر في مواجهة برجك وهو ما يتطلب منك الحفاظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

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بقلم منى سعيد