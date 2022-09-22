منها 30 طن «بسكويت» فاسدة بالمنوفية.. تحرير 1664 قضية بحملات تموينية

أسفرت حملات شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1664 قضية تموينية متنوعة من بينها، 420 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، بإجمالي مضبوطات بلغ 204 أطنان «دقيق أبيض ومكرونة وملح طعام وسكر وزيت وأرز وأعلاف ولحوم»، و60 طن أسمنت و23870 عبوة «مقرمشات وشاي وصلصة ومنظفات صناعية» و15709 عبوة سجائر.

ضبط 728 قضية في مجال مخالفات المخابز

كما جرى ضبط 728 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 17 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع»، و207 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و225 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و107 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و92 قضية توقف عن الإنتاج، و80 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت قيمتها 36٫500 طن دقيق بلدي مدعم و3300 رغيف بلدي مدعم.

ضبط 210 قضايا تموينية في المنوفية

وأسفرت حملة بنطاق مديرية أمن المنوفية، لضبط السلع غذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة، عن ضبط 210 قضايا بإجمالي مضبوطات بلغت (922٫606 طن – 307580 عبوة – 228 قطعة – 108600 لتر – 325 إسطوانة بوتاجاز)، و109٫2 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات دون بيانات، و20 طن زيت طعام معبأة داخل خزانات مستلزمات إنتاج دون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما ضبطت الحملة، 30 طن «هوالك بسكويت» معبأة داخل أجولة دون بيانات من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بقصد إعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مدير مسئول عن شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية.

التحفظ على 80 طن «مخللات» مجهولة المصدر

كما أسفرت الحملة عن 80 طن «مخللات» معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، و15 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تأتي حملات مباحث التموين للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.