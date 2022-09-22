وزير سوداني: ميثاق الشرف الإعلامي العربي يدعم الالتزام بالقيم والمهنية

قال الدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان، ورئيس الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، إن العمل العربي المرتبط بتعزيز العمل الإعلامي المشترك، يستهدف العمل معًا لبناء التوافق والعقل الجمعي، الذي يخدم تطلعاتنا المشروعة نحو الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

الارتقاء بالإنسان العربي وتحقيق رفاهيته

وأضاف عبد القادر في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لـ مجلس وزراء الإعلام العرب، أن الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية، عملت على تحقيق مخرجات مجلس وزراء الإعلام العرب، وفق سياسات تهدف إلى الارتقاء بالإنسان العربي وتحقيق أمنه ورفاهيته، إضافة إلى العمل المشترك لاستكمال وتنفيذ الإستراتيجية العربية الإعلامية، وبلورة أهدافها على النحو المطلوب.

التوافق على ميثاق الشرف الإعلام العربي

وأكد وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان على ضرورة التوافق على ميثاق الشرف الإعلام العربي بما يدعم التزام وسائل الإعلام العربي بالقيم والمبادئ المهنية والأخلاقية والدعوة إلى وحدة مصير هذه الأمة وتعزيز التعاون بين دولها، مشيرًا إلى دعم القضية الفلسطينية وتقدير تضحية الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب، ومواصلة خطط التحرك الإعلامي العربي بالخارج، وغيرها من المحاور المتعلقة بالتنسيق المشترك في مجال الإعلام الإليكتروني، وتطوير البث الإذاعي وحقوق البث التليفزيوني للأحداث الرياضية، وأنشطة المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية، وبناء المنصة العربية الإعلامية الموجهة تستهدف تصحيح الصورة النمطية للإنسان العربي والدفاع عن قضاياه العادلة.

وطالب بضرورة إدخال التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية لتوعية النشء والشباب بأخلاقيات التعبير عن الرأي ومهارات التفكير النقدي والاستخدام الواعي والرشيد لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإليكترونية حماية للشباب ومواجهة سيطرة الأجهزة الإعلامية العالمية الكبرى على شبكات الإنترنت وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات العربية المعنية.