افتتاح المعرض الختامي للأنشطة الصيفية للتربية الفنية في الإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، المعرض الختامي للأنشطة الصيفية للتربية الفنية، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع.

وقال مدير مديرية تعليم الإسكندرية، إن هذه المعارض تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين والارتقاء بالذوق العام، حيث أن الفن عنوان الشعوب.

المشروعات القومية

وأشاد «عربي» بالتنوع الرائع في تناول كل الأحداث الجارية بالمعرض، مثل المشروعات القومية التي أقامتها القيادة السياسية لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة ، وأعمال ولوحات «اتحضر للأخضر» وأعمال فنية رائعة عن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك مشروع «بشاير الخير» للقضاء على العشوائيات، وأعمال خاصة بأهمية المياة وأعمال خاصة بالتغيرات المناخية، ومشروع مترو الإسكندرية، وقناة السويس الجديدة.

استمرار تنظيم المعرض

وقدَّم مدير المديرية الشكر لمديري عموم الإدارات والتوجيه العام للتربية الفنية وجميع القائمين على مراكز تنمية القدرات وتنفيذ وتنظيم المعرض، مشيرًا إلى ضرورة استمرار بذل الجهود لتقديم خدمة تعليمية وتربوية أفضل لأبنائنا وبناء شخصيتهم.