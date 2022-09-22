مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى السبت المقبل

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية»، لتنتهي في السابعة من مساء السبت المقبل، 24 سبتمبر الجاري.

إتاحة الفرصة أمام الطلاب

وأكدت وزارة التعليم العالي، ان قرار المد يأتي حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم، ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم.

وأهابت الوزارة بالطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.