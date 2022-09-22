التعليم العالي: نسعى لنقل الخبرات الأجنبية وتقليل اغتراب الطلاب خارج مصر

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مصر تسعى دائمًا لتطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتميزة، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي وشهادات دولية داخل بلدهم، إضافة إلى جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للاستفادة من توافر فُرص للتعليم الأجنبي بمصر.

عاشور: علاقات ثنائية عميقة بين مصر وبريطانيا

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية، لبحث التعاون العلمي والأكاديمي المشترك، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، حيث أكد الوزير عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، وثمّن زيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، كما تحدّث عن تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

وأشاد الوزير بالعلاقات بين المملكة المتحدة ومصر في مجال تطوير التعليم العالي، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، كما استعرض منظومة الجامعات في مصر، التي تتنوع بين حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، إضافة إلى المعاهد والأكاديميات.

وبحث الوزير مع وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية، زيادة فرص التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي، مشيرًا إلى رؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات مع الجامعات العالمية في المجالات العلمية المتنوعة.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي المُشترك وزيادة فرص الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والبحثي، وزيادة برامج التبادل الطلابي، ودعم شراكات التعليم العالي الحالية بين مصر والمملكة المُتحدة.

«ساوثهامبتون البريطانية» تشيد بطفرة التعليم في مصر

من جانبه، رحب وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ودعم العلاقات في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية المختلفة، وأشادوا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، وما تتميز به من تنوع للجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

حضر اللقاء من جانب جامعة ساوثهامبتون البريطانية، الدكتور أندرو إيثرتون، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور ديبورا جل، نائب رئيس الجامعة للتعليم، والدكتور بشير الوليد، كبير مستشاري نائب رئيس الجامعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيلار أرامو، المدير المساعد للتعليم بالجامعة.