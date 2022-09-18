شروط التنسيق الداخلي لكلية البنات بعين شمس.. قطاع الآداب والتربية 2022

كشفت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، عن الشروط العامة للتنسيق الداخلي لأقسامها لقطاع الآداب والتربية الأقسام الأدبية، والذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، موضحة أن إجراءات التنسيق تتم وفق جدول تنسيق يومى.

وأضافت «أميرة» في بيان لها، أن قطاع الآداب والتربية يشمل أقسام متعددة وهي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس.

شروط التنسيق الداخلي لأقسام قطاع الآداب والتربية

قسم اللغة العربية وآدابها

رغبة الطالبة واجتياز القبول بامتحان اللغة العربية الذي يعقده القسم بالكلية.

اللغة الإنجليزية وآدابها

رغبة الطالبة والحصول على أعلى درجة باللغة الإنجليزية في الثانوية العامة واجتياز امتحان القبول الذي يعقده القسم.

اللغة الفرنسية وآدابها

رغبة الطالبة وعلى أن تكون الطالبة خريجة مدارس فرنسي ودرست اللغة الفرنسية كلغة أولى أو أن تكون درست اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع السنوات الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية وإحضار إفادة من المدارس في جميع المراحل وأن تكون حاصلة على أعلى الدرجات في الثانوية العامة في اللغة الفرنسية واجتياز اختبار القبول الذي يعقده القسم.

التاريخ

رغبة الطالبة والحصول على أعلى الدرجات في مادة التاريخ للثانوية الأدبي أو أعلى المجموع الكلي للثانوية علمي.

الجغرافيا

رغبة الطالبة والحصول على أعلى الدرجات في المجموع الاعتباري مع الجغرافيا للثانوية العامة أدبي أو مادة اليجولوجيا والرياضة التطبيقية للثانوية علمي.

الفلسفة

رغبة الطالب والحصول على أعلى الدرجات للمجموع الكلي للثانوية العامة الأدبية والعلمية.

علم الاجتماع

رغبة الطالبة والحصول على أعلى الدرجات في مادة علم النفس والاجتماع في الثانوية أدبي أو أعلى الدرجات بالمجموع الاعتباري الكلي بالإضافة إلى اللغة العربية للثانوية العامة علمي.

علم النفس

رغبة الطالبة والحصول على أعلى الدرجات في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية الأدبي أو الحصول على أعلى درجات المجموع الاعتباري أي المجموع الكلي بالإضافة إلى مجموع اللغة الإنجليزية للثانوية العامة علمي ويشترط دراسة مادة الإحصاء والاقتصاد.