«عين شمس»: مركز «أبحاث الدواء» يهدف لدراسة فاعلية مضادات السرطان

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن المركز يهدف إلى اكتشاف وتطوير الدواء من مصادر طبيعية كالنباتات والكائنات البحرية والفطريات ‏وتخليق الدواء كيميائياً وإجراء تجارب النمذجة الجزيئية عليها ودراسة الفاعلية الحيوية في مجالات مضادات السرطان ومضادات الفطريات والفيروسات.

خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي

وأضاف «سنجاب»، أنه يهدف أيضاً إلى تقديم خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي متمثلة في إجراء التحاليل الكيميائية والطيفية والكروماتوجرافية المختلفة والبيولوجية باستخدام الموارد المتواجدة بالمركز وتقديم استشارات علمية لشركات الدواء والمؤسسات العلمية في مجال اكتشاف وتطوير الدواء محلياً وإقليمياً.

وأكد الدكتور عبدالناصر سنجاب، على عقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تعمل في هذا المجال داخل وخارج جمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن المركز ممول بمنحة بمبلغ 10 مليون جنيه.

أهداف محطة أبحاث النباتات الطبية

وأشار إلى أهداف محطة أبحاث النباتات الطبية، موضحاً أن من أهدافها زراعة النباتات الطبية والعطرية لاستخدامها في المركز وتعريض هذه النباتات المختلفة لظروف النمو وعمل دراسات بحثية للوصول لأفضل الظروف لإنتاج المواد الفعالة.

يذكر أن فريق البحث القائم على محطة أبحاث النباتات الطبية هي أعضاء هيئة التدريس بقسم العقاقير بالكلية ومن النباتات الموجودة في المحطة نباتات السوسن من مزرعة جامعة ليبزج الألمانية ونباتات مستوردة من هولندا واليابان وألمانيا وقد نجحت المحطة أيضا في زراعة نبات الزعفران والجدير بالذكر أيضا إنشاء مكتبة بقسم العقاقير بالكلية بها بعض المنتجات الطلابية للطلبة الفائزين في مسابقة معرض الزيوت العطرية الذي يقام سنويًا كنشاط طلابي.

جاء ذلك خلال ‏زيارة الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للمركز، ورافقته الدكتورة أماني أسامة كامل، عميدة كلية الصيدلة والدكتور خالد أبو شنب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.