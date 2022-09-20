تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنات في القاهرة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية عن تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق العام الدراسي الحالي، خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه جامعة الأزهر عن الحدود الدنيا للشعبتين العلمي والأدبي.

تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنات

وجرى الإعلان عن تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة رسميا، وجرى الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بها للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بالعام الجاري، ضمن معاهد وكليات الأزهر التي أعلن عنها اليوم.

ومن ضمن ما أعلنت جامعة الأزهر عنه اليوم تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة بإجمالي درجات 575 ونسبة 88.46%، وذلك كما أعلنت الجامعة اليوم في مؤتمرها الصحفي.

%88.46 نسبة دخول المعهد

ويعتبر تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة من أكثر ما يجرى البحث عنه بعد الإعلان عن النتيجة اليوم، نظرا لأنه يشغل بال طلاب كثر من الأزهر الشريف، ونسبة المعهد 88.46%.