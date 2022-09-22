كرم جبر: السيسي يدعم التواصل مع الأشقاء.. ومصر ستظل مدافعة عن أمتها العربية

نقل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحيات وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة في اجتماعات المجلس، مشيرا إلى دعم الرئيس السيسي للتواصل بين الدول العربية الشقيقة، والدفاع عن قضاياها، وحماية وحدة الصف العربي، والحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها، مؤكدا أنّ مصر ستظل تدافع عن الأمة العربية وقضاياها واستقرارها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

«جبر» يدعو لصياغة أفكار مختلفة لنقل وجهة النظر العربية للخارج

وقال جبر، خلال كلمته اليوم بعد تسلّمه رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، من وزير الثقافة والإعلام السوداني، الدكتور جرهام عبدالقادر، رئيس الدورة السابقة: «كنّا نتمنى أن يعقد هذا الاجتماع في القدس الشريف، عندما تعلن عاصمة لدولة فلسطين المستقلة»، كما دعا إلى صياغة أفكار مختلفة لتطوير آليات التعاون الإعلامي العربي المشترك، ونقل وجهة النظر العربية للعالم الخارجي، وتصحيح الصورة الموجودة لدى الآخر عن العالم العربي، ونشر وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أنّ اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، تمثل نقلة نحو ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية العربية، مشيدا بالروح الطيبة بين الوزراء، التي تبشر بأنّ الإعلام العربي سيشهد مرحلة جديدة وعودة الروح له.

جبر: الدول العربية تواجه تحديات متشابهة

وأعرب جبر، عن أمنياته بأن يستمر هذا النهج الإيجابي في العمل العربي، حيث تواجه الدول العربية تحديات وتهديدات في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة، ومنها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية ومالية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب يتضمن عددا من القضايا المهمة، في مقدمتها القضية القلسطينية ودور الإعلام في مكافحة الإرهاب، ورصد تأثير الإلعاب الإلكترونية التي تشجع العنف وموضوعات كثيرة مهمة أخرى.

وأكد جبر، أنّ الإعلام قوة لا يستهان بها، تساهم في تنوير المجتمعات العربية، وتزيد الوعي وتحشد الجهود للدفاع عن مقدرات الأوطان، مشيرا إلى أنّ الدول العربية لديها إعلاميين تفخر بهم، ويمثلون أهم أدوات القوى الناعمة العربية.