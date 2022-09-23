تفاصيل دراسة برنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية بـ«آداب بني سويف»

أعلن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الآداب بجامعة بني سويف، إن برنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية، يتطلع إلى إعداد خريجين متخصصين في الترجمة الفرنسية قادرين على نقل النصوص من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية والعكس، والتعريف بأهمية اللغة الفرنسية في منظومة التعليم العالي عامة، ومجال الخدمة العامة على وجه الخصوص.

دعم سوق العمل المصري و الإقليمي والعالمي

وأوضحت الكلية في تقرير لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البرنامج يعمل على دعم سوق العمل المصري و الإقليمي والعالمي بمترجمين محترفين على مستوي عال من التدريب في مختلف المجالات، وأيضًا تطوير التعليم الجامعي في كلية الآداب جامعة بني سويف والارتقاء به لمسايرة المتطلبات المحلية والدولية، والعمل على تخريج طالب متميز يجد مكانتة المرموقة في سوق العمل ويكون قادرا على النهوض بالبحث العلمي.

يستمر لمدة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة

وأوضحت أن الدراسة ببرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية، يستمر لمدة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، مشيرة إلى أن اجمالي مصروفات الدراسة سنويا 10500 جنيه مصري ، وقيمة الساعة المعتمدة: 300 جنيه مصري.

شروط القبول ببرنامج الترجمة التخصصية فى اللغة الفرنسية

وأوضحت أن الفئات المستهدفة، هى الطلاب النظاميين بالكلية، وخريجي الكليات الأخرى، لافتة إلى أن شروط القبول بالبرنامج ما يلي:

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة القسم العلمي والأدبي أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يقوم بها المسؤول عن البرنامج

- قبول تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط استيفاء الطالب المتطلبات القبول بالكلية وتحسب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا للقواعد المحددة من الكلية .

شروط القبول الالتحاق بالبرنامج للوافدين

- حاصل على 75% من اللغة الانجليزية.

- اجتياز المقابلة الشخصية

مجالات عمل خريجي البرنامج

- مكاتب الترجمة

- السفارات والوزارات.

- الصحافة والقنوات التليفزيونية.

- السياسة والاقتصاد.