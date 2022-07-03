جامعة بنها تنظم المؤتمر الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم المؤتمر السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية، خلال 19 و20 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم الإنسانية.

تبني الابتكار والإبداع

وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية بشتى مؤسساتها الأكاديمية والبحثية حريصة على تبني مفهوم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمي وسخرت في سبيل ذلك، الموارد المالية والبشرية وأصبح الابتكار والبحث العلمي من ركائز الاقتصاد القومي المصري، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا بالغًا بالعديد من المبادرات من أجل اكتشاف ودعم الموهوبين والمبتكرين.

محاور المؤتمر

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور منها محور العلوم التجارية والاقتصادية، والعلوم القانونية، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، والدراسات الأدبية واللغوية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، إضافة إلى محور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ومحور علوم التربية الرياضية، ومحور التصنيفات الدولية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، ومقرر المؤتمر، أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر ستُنشر في عدد خاص من مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص، بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.