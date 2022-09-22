توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار على القاهرة ونشاط للرياح

أعلنت الأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تزامنًا مع انتهاء فصل الصيف فلكيًا وبداية أول أسبوع في فصل الخريف.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

ووفقا لبيان الأرصاد، ستشهد الفترة المقبلة طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس مائل للحرارة مع بداية ساعات الليل على محافظات السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، بينما يكون الطقس في جنوب الوجه البحري حارًا ورطبًا نهارًا، ومعتدلًا مع بداية ساعات الليل، مع وجود نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة خلال توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 40