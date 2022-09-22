«تجارية الدقهلية»: تراجع الأرز إلى 12 جنيها للكيلو بعد «تحديد السعر»
كتب:
صالح رمضان
03:01 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
انخفاض أسعار الأرز في الدقهلية (أرشيفية)
قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الأرز الشعير والأبيض سواء السائب أو المعبأ مؤخراً، ساهم في بدء هبوط أسعار الأرز السائب إلى 12 و13 جنيها، والمعبأ إلى 14 و15 جنيهاً مقابل 17 إلى 18 جنيهاً طوال الشهرين الماضيين، والسائب من 14 إلى 15 جنيهاً، وذلك بعد جني محصول الأرز الجديد وإلزام الفلاح بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان .
وأوضح «رعب»، في بيان صحفى، أن غرفة الدقهلية ترصد يومياً أسعار البقوليات والحبوب والخضر والفاكهة يومياً داخل الأسواق، حيث تتوافر جميع انواع البقوليات الجافة والحبوب بمختلف أنواعها .
انخفاض أسعار الأرز في الدقهلية
وذكر رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن سعر الأرز شهد انخفاضا داخل الأسواق، إذ سجلت سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو جراما بين 300 إلى 315 جنيهاً بالجملة والقطاعي، علماً أن الشيكارة كانت قد سجلت 360 و380 جنيهاً قبيل موسم الجني الجديد للمحصول المحلى مطلع شهر أغسطس الماضي.
بيان الأسعار اليومي
وكشف بيان الأسعار اليومي الذى ترصده الغرفة وتنشره على صفحتها الرسمية، تراوح سعر اللوبيا والفاصوليا الجافة من 32 إلى 34 جنيهاً، وتراجع سعر العدس الأصفر ليسجل 27 و 28 جنيهاً للكيلو مقابل 32 و34 جنيهاً، تأثراً بالأحداث فى البورصات العالمية إلا أن الذرة الصفراء وصل سعر الكيلو لـ 30 جنيهاً ، وحمص الشام الحبة الرفيعة والمتوسطة والكبيرة من 28 إلى 32جنيهاً للكيلو في ذات الفترة.