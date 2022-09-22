«تجارية الدقهلية»: تراجع الأرز إلى 12 جنيها للكيلو بعد «تحديد السعر»

قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار ‏الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الأرز الشعير ‏والأبيض سواء السائب أو المعبأ مؤخراً، ساهم في بدء هبوط أسعار الأرز السائب إلى 12 و13 جنيها، ‏والمعبأ إلى 14 و15 جنيهاً مقابل 17 إلى 18 جنيهاً طوال الشهرين الماضيين، والسائب من 14 إلى 15 ‏جنيهاً، وذلك بعد جني محصول الأرز الجديد وإلزام الفلاح بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان‎ .‎

وأوضح «رعب»،‎ ‎في بيان صحفى، أن غرفة الدقهلية ترصد يومياً أسعار البقوليات والحبوب والخضر ‏والفاكهة يومياً داخل الأسواق، حيث تتوافر جميع انواع البقوليات الجافة والحبوب بمختلف أنواعها‎ .‎

انخفاض أسعار الأرز في الدقهلية

وذكر رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن سعر الأرز شهد انخفاضا داخل الأسواق، إذ سجلت سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو جراما بين ‏‏300 إلى 315 جنيهاً بالجملة والقطاعي، علماً أن الشيكارة كانت قد سجلت 360 و380 جنيهاً قبيل موسم ‏الجني الجديد للمحصول المحلى مطلع شهر أغسطس الماضي‎.‎

بيان الأسعار اليومي

وكشف بيان الأسعار اليومي الذى ترصده الغرفة وتنشره على صفحتها الرسمية، تراوح سعر اللوبيا ‏والفاصوليا الجافة من 32 إلى 34 جنيهاً، وتراجع سعر العدس الأصفر ليسجل 27 و 28 جنيهاً للكيلو ‏مقابل 32 و34 جنيهاً، تأثراً بالأحداث فى البورصات العالمية إلا أن الذرة الصفراء وصل سعر الكيلو لـ ‏‏30 جنيهاً ، وحمص الشام الحبة الرفيعة والمتوسطة والكبيرة من 28 إلى 32جنيهاً للكيلو في ذات الفترة.‏