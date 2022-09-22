وصول جثمان هشام سليم إلى مسجد الشرطة

وصل جثمان الفنان هشام سليم، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لصلاة الجنازة عليه، ويوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة على طريق الواحات.

جنازة هشام سليم

وكان في استقبال جثمان الراحل هشام سليم لتشييع جنازته، الفنانين إلهام شاهين، ومحمد الشقنقيري، ونهال عنبر وفيدرا.

وبدأ الفنان هشام سليم مرحلة العلاج من السرطان تزامنًا مع تصوير مشاهده في مسلسل «هجمة مرتدة»، بحسب مصدر مقرب منه، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه أصر على استكمال تصوير دوره حتى نهايته رغم شعوره بالتعب والإنهاك الشديد من تأثير جلسات الكيماوي على حالته.

أخر أعمال هشام سليم

كان مسلسل «هجمة مرتدة»، شاهدًا على الظهور الأخير للفنان هشام سليم، الذي عرض في سباق رمضان 2021، وفي السينما كانت آخر أعماله فيلم «موسى» مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومنذ ذلك الوقت غاب الفنان عن أي أعمال فنية بسبب مرضه.