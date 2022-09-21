خطة مبكرة في القليوبية استعدادا لموسم الأمطار والشتاء

استعرض عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخطة المبكرة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والمراكز والأحياء، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار والشتاء، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار وتداعيات فصل الشتاء، والتأكد من صيانة السيارات والمعدات، وإجراء تجارب ومناورات لها في المناطق الحيوية والأنفاق والطرق والقرى، لتجنب أي سلبيات خلال التنفيذ الفعلي.

خطة الإستعدادات لمواجهة الأمطار بالقليوبية

ووجه محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بضرورة التأكيد على شركة المياه والصرف الصحي، إتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الأمطار كالتالي :

- مراجعة شبكات الأمطار.

- متابعة تسليك بلوعات صرف الأمطار داخل المراكز والمدن والأحياء.

- مراجعة مصارف أنفاق السيارات والوقوف على مدى صلاحيتها.

- التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياة الشرب والصرف الصحي.

- التأكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية، للتدخل السريع في حال وجود أعطال.

- جاهزية مولدات الكهرباء الثابتة والمتنقلة بمحطات الصرف الصحي.

معدلات تنفيذ مشروعات المياه والصرف بحياة كريمة

في سياق أخر، وجه المحافظ بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي الجاري، مطالبًا المسؤولين بتفيذها بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة، وفقًا للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير.