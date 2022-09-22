سفير إندونيسيا يزور المتحف القومي للحضارة: صرح ثقافي متميز

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة ووفد من وزارة الدفاع الإندونيسية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدّم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع بمدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية، وفكرة إنشائه، والكنوز المعروضة فيه، التي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

شرح واف عن قاعة العرض الرئيسية بالمتحف

وأجرى سفير دولة إندونيسيا والوفد المرافق له، جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، اصطحبهم فيها محروس الصناديدي، المشرف على قاعة النسيج المصري، حيث قدّم شرحا وافيا عن المتحف وقاعة العرض الرئيسية وما بها من قطع أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، إضافة إلى قاعتي المومياوات الملكية والنسيج المصري.

وأعرب السفير والوفد المرافق له، عن سعادتهم بالزيارة واستمتاعهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، وبوجودهم في هذا الصرح الثقافي المتميز، كما حرص الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية داخل المتحف.