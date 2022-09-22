أحمد عبد العزيز: «كلبش» آخر عمل جمعني بـ هشام سليم وكان متألقا

شهدت مراسم تشييع جثمان الفنان هشام سليم، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وأقارب وأصدقاء الراحل، وذلك لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وكان من بين الحضور الفنان أحمد عبد العزيز، الذي حرص على نعي الراحل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: «زعلت علي وفاته لأنه فنان متكامل، وآخر حاجة عملناها مع بعض كان مسلسل كلبش، وكان في قيمة التألق».

جنازة الفنان هشام سليم

وفي سياق متصل وصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني من أجل صلاة الجنازة على هشام سليم، من أبرزهم محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد بدير، أشرف زكي، مها أحمد، مجدي كامل، المؤلف عمرو محمود ياسين، شهيرة، عبير صبري.

رحيل هشام سليم

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.