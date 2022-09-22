تقديم الصف الأول الثانوي.. اليوم نهاية المقابلة الشخصية بمدرسة عمار

تنتهي اليوم مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية من عقد اختبارات المقابلات الشخصية والكشف الطبي لطلاب المرحلة الثانية، في التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي يبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، حضورياً وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، إذ تقدم في المرحلة الثانية 650 طالبًا، ومن المقرر قبول 150 طالبًا من المرحلتين الأولى والثانية بالمدرسة.

تفاصيل المقبولين بالصف الأول الثانوي

في البداية يقول الدكتور حماده فتحي، مدير المدرسة، إن المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كثفت من الاستعدادات الخاصة بتقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد، وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه تم قبول 80 طالباً في تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على مجموع 230 درجة، والمرحلة الثانية 70 طالبًا بمجموع 200 درجة في الشهادة الإعدادية.

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن المدرسة تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، والطالب يدرس مواد ثقافية مثل اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والتربية الوطنية والفيزياء وغيرها والمواد الفنية على حسب التخصص.

تدريبات ميدانية للطلاب

وأوضح فتحي، سنوات الدراسة بالمدرسة، قائلا: «الدراسة 3 سنوات ويحصل الطالب على شهادة فني بناء وتشييد بالنسبة للتخصص الهندسي، وفني إدارة وتشغيل فنادق ومطاعم بالنسبة للتخصص الفندقي»، لافتًا إلى أن التدريب يتم على شقين الأول تدريب عملي بالمدرسة والثاني تدريب ميداني بمواقع التشييد والبناء للتخصص الهندسي والفنادق والمطاعم للتخصص الفندقي.

وبالنسبة لتأهيل الطالب لسوق العمل، قال مدير المدرسة، إن الطالب يدرس عددًا من التخصصات الفرعية داخل التخصص الهندسي وهي: هيكل إنشائي وأعمال التشطيبات وبنية تحتية وتنسيق الموقع العام، وعدد من التخصصات الفرعية داخل التخصص الفندقي، وهي: المكاتب الأمامية والإشراف الداخلي والمطبخ العالمي والمطبخ المصري وخدمة المطاعم، وأيضاً التدريبات العملية داخل معامل ومطبخ المدرسة بجانب التدريبات الميدانية بالمواقع والفنادق والمطاعم الكبيرة.

حوافز مادية للطلاب

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، تقبل الطالب بشرط أن يكون من المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية»، وفق مديرها، لافتاً إلى أنها مجانية دون أي بدون أي رسوم والزي المدرسي يوفره مجاناً الشريك الصناعي للمدرسة، وهي شركة عمار للتطوير العقاري، كما يحصل الطالب على حوافز ومكافآت مالية شهرية تصل إلى 500 جنيه شهريًا.

فرص العمل متعددة أمام خريجي المدرسة، حدد ملامحها «فتحي»، قائلا: «يتم تعيين الأوائل والمتميزين مباشرة بشركات الشريك الصناعي»، مؤكداً أن التدريب الميداني يتم بأفضل الأماكن التي تساعد الطالب على تطبيق ما تعلمه والتي يوفرها الشريك الصناعي والذي يتحمل أيضاً تكاليف المواصلات من وإلي التدريب.