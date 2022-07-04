«التعليم» توقع بروتوكولا لإطلاق مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك، لإطلاق مدرسة «عمار 2» للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، والتي سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسي 2023/2024، حيث وقّع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وعبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة عمار.

تطوير التعليم

واستهل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حديثة مشيرًا إلى جهود الوزارة نحو تطوير التعليم، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية، بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضاف مجاهد، أنّ مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية والتي ستعمل بموجب البروتوكول، بالشراكة شركة عمار العقارية، سيكون نظام الدراسة بها لمدة 3 سنوات، وسيرتكز المنهج الدراسي بالمدرسة إلى 3 محاور رئيسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الشكر إلى شركة عمار العقارية على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا ضرورة تكاتف القطاعين الخاص والعام نحو تطوير التعليم الفني، ورغبة الوزارة في مد المزيد من جسور التعاون مع شركات القطاع الخاص، وتفهمها لاحتياجاته ومتطلباته.

استراتيجية بناء الإنسان المصري

وأضاف بصيلة، أنّه في إطار من استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقتها الدولة المصرية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير القطاعات ذات الأولوية المحددة للدولة، من أجل تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص لخدمة سوق العمل على أحدث التقنيات التكنولوجية؛ من أجل إكساب المتدربين من الطلاب المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة تؤهلهم لتحقيق دخل مادي مناسب، وقيمة مضافة من خلال شهادات معتمدة، ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية ونهضة حقيقية لمصر.

من جانبها، قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، إنّه من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركات وكذلك إطلاق عام 2022 من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاما للمجتمع المدني، حرصت شركات عمار للتطوير العقاري والسياحي والصناعي أن تكون إحدى أذرع الدولة ووزارة التعليم في دعم التعليم الفني في مجال تخصصها وعملها في السوق المصري منذ 20 عاما، واليوم تتويج لجهود الشركة في تعليم الشباب المهنة بمعايير صحيحة تحت مظلة الوزارة، ودعم تغيير ثقافة المجتمع ونظرته لطلاب التعليم الفني الذي تقوم عليه الدول الكبرى.

وأضافت أنّه سيتم افتتاح مدرسة عمار 1 للتكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2022/2023 ومدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 2023/2024، واختتمت بأنّ الشركة تأمل في أن يكون هذا النموذج ناجحا حتى يتم تواجده في عدة محافظات، وأن تكون تجربة ناجحة لكل الأطراف الوزارة والشركة والطالب.