محافظ الشرقية: توريد 81 طن أرز حتى الآن و25 موقعا لاستقبال المحصول

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توريد 81 طنًا و21 كيلو أرز من المزارعين حتى الآن، إذ إن مساحة الأفدنة المنزرعة بالمحافظة من هذا المحصول 226 ألف و92 فدان، وعدد المواقع التجميعية في مراكز المحافظة بلغت 25 موقعًا.

حظر تصدير الأرز

وقال ممدوح غراب إن الأرز يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية نظرا لأهميته الغذائية والاقتصادية للشرقية التي تعد أولى أقاليم الجمهورية إنتاجا للمحصول، وزراعته هو العصب الرئيسي لقوت الشعب المصري.

وأوضح المحافظ أن هناك إجراءات عديدة لتخزين محصول الأرز للحفاظ على سلامته تطبيقًا للأمن الغذائي، ويشون في مكان مناسب من حيث التهوية ودرجات الحرارة مع حظر تصديره للخارج.

شروط توريد الأرز

واشترط محافظ الشرقية درجة نقاوة لا تقل عن 94% لاستلام الأرز في مواقع التجميع، وأن تكون نسبة الرطوبة لا تزيد عن 14%، بالإضافة إلى نظافته وخلوه من الحشرات والآفات والحصى، وأن تكون الحبة ممتلئة وكبيرة، مؤكدا فتح مواقع التجميع أمام الموردين دون الحصول على أي مبالغ مالية منهم.