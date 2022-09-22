مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط

لقى شخص مصرعه بعدما صدمه أحد القطارات أثناء عبوره من معبر غير شرعي بمنطقة العياط، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وناظرت جهات التحقيق جثمان المتوفي، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

بلاغ الى مركز شرطة العياط

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة العياط، بإصطدام أحد القطارات بشخص وإصابته حال عبوره بمعبر غير شرعى، وعقب الانتقال والفحص تبين من تحريات مباحث الجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ المتوفي عامل يبلغ من العمر 40 عامًا، ومقيم في كفر عمار بدائرة المركز، ومصاب بجرح قطعي في الجبهة وكسر بالجمجمة، ونُقل إلى مستشفى العياط المركزي، وحال وصوله وأثناء اسعافه توفى.

لا يوجد تجاوزات فى حركة سير القطار

وأفادت التحريات أنّه أثناء عبوره من معبر غير شرعي قبل مزلقان كفر عمار بمنطقة العياط، اصطدم به القطار القادم من أسوان إلى القاهرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تبين سير القطار دون توقف، ولا يوجد تجاوزات في حركة سير القطار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.