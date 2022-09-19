مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد في العياط

لقى شخصان مصرعهما إثر اصطدام قطار بهما قبل محطة قطار العياط بحوالي 500 متر، وذلك أثناء عبورهما ممرا غير شرعي أمام مستشفى العياط دائرة المركز المركزي، وانتقل رجال الشرطة وجهات التحقيق إلى محل الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالحادث

البداية عندما ورد بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة بمزلقان محطة العياط الكائن دائرة المركز، يفيد باصطدام قطار بشخصين قبل المحطة بحوالي 500 متر.

وتبين أنه أثناء سير قطار يحمل أعمدة إنارة قادم من «القاهرة أسوان» اصطدم بكل من طالب 17 سنة بالصف الثالث الثانوي الأزهري بالعياط، ومقيم بقرية بيدف دائرة المركز، وطالب 17 سنة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومقيم قرية طهما دائرة المركز ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

معبر غير شرعي

وجرى نقل الجثتين، وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.