وزير الطيران المدني: القطاع يزخر بالكوادر البشرية ذات الكفاءات العالية

أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن تقديره لكافة الجهود التي بذلها جميع العاملين بالقطاع خلال الفترة الماضية، من إنجاز المشروعات التنموية واستمرار دعم مسيرة القطاع التنموية.

الوزير يوجه رسالة للعاملين

وقال الفريق محمد عباس، خلال رسالة موجهة للعاملين بقطاع الطيران المدني، عبر الصفحة الرسمية للوزارة: «الزميلات والزملاء أسرة الطيران المدني، يسعدني في أول رسالة تواصل معكم أن أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والامتنان على مشاعر الود والتقدير التي غمرتموني بها منذ تكليفي بمسئولية وزارة الطيران المدني، وأود أن أبعث لكم جميعا تحية اعتزاز وامتنان على ما تبذلونه من جهد كبير وتفان وإخلاص للارتقاء بقطاع الطيران المدني، الذي يعد أحد دعائم التنمية للاقتصاد القومي المصري، وحرصكم على استمرار تقدمه كي يحظى بمكانته الدولية التي يستحقها».

انطلاقة كبرى للطيران المدني في عهد الرئيس

وقال الفريق خلال رسالته للعاملين «قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والقدرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعد محركا أساسيا لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتميز، ما ظهرت آثاره واضحة بجهودكم المخلصة وتفانيكم في العمل والعطاء وتحقيق الكثير للنهوض بقطاع الطيران المدني الذي يشهد انطلاقة كبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر».

وتابع الوزير: « أقدر طموحاتكم وتطلعاتكم بشأن غد أفضل، وأؤكد لكم جميعا بأننا سنبني على ما تم ليكون القادم أفضل إن شاء الله بالعمل الجاد والجهد المخلص معا، وهذا ما يجعلنا متفائلين بالمرحلة القادمة لإيماننا الراسخ بقدرتنا وجهودنا جميعا».

افتتاح الكثير من المشروعات التنموية

واختتم الفريق عباس حلمى كلمته للعاملين «أود أن أشير الى أننا بصدد إفتتاح الكثير من المشروعات التنموية وأعمال التطوير بقطاع الطيران المدني التي شيدتموها بسواعدكم وجهودكم المخلصة وستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة».

وكان الفريق عباس وزير الطيران المدنى، عقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الطيران المدنى ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم لاستعراض منظومة العمل بديوان عام الوزارة بالإضافة إلى مناقشة الملفات الهامة فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني.