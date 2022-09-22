عصام السقا: فخور بمهرجان القاهرة للدراما المشرف في دورته الأولى

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بنجاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما التي أقيمت، مساء أمس الأربعاء، داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وحضرها لفيف من نجوم الفن بتنظيم نقابة المهن التمثيلية ورعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه فخور بالمشهد المشرف الذي خرج به المهرجان في دورته الأولى، مضيفا أننا بحاجة لهذه النوعية من المهرجانات التي تدفع الفنان لتقديم أفضل ما لديه كي يرد حصاد مجهوده من قبل المتخصصين ولجان التحكيم.

أبرز حضور مهرجان القاهرة للدراما

وحرص عصام السقا على حضور المهرجان، أمس الأربعاء، الذي شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، منة شلبي، أحمد العوضي دينا الشربيني، أمينة خليل، إلهام شاهين، يسرا، نادية الجندي، نبيلة عبيد، فادية عبد الغني، مشيرة إسماعيل، مايان السيد، تارا عماد.

أمل إبراهيم تخطف الأنظار بمهرجان القاهرة للدراما

وكان من ضمن الحضور أيضا كل من أحمد زاهر، أحمد بدير، ريم مصطفى، ياسمين رئيس، شيكو، أكرم حسني، عائشة بن أحمد، هبة مجدي، سهر الصايغ، ليلى علوي، دنيا سمير غانم، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبي، فراس سعيد، سوزان نجم الدين، دارين حداد، رياض الخولي، نعيم عيسى، أمل إبراهيم، كارولين عزمي، ميار الغيطي، هنادي مهنا، أميرة أديب، منال سلامة، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، فتوح أحمد، محمد الصاوي، عمرو محمود ياسين، ندى موسى.