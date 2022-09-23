ضبط 15 ألف قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء من ضبط 15 ألف قطعة حلوى، و 750 كيلو جرام من الجبن داخل أحد المخازن، وغير صالحين للاستهلاك الآدمي بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة على الأسواق والمحلات التجارية المختلفة، في نطاق مدن ومراكز محافظة الغربية.

وكانت المهندسة حنان عامر، مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمحافظة الغربية، تلقت إخطارًا يفيد، بضبط 15 ألف قطعة حلوى، و 750 كيلو جرام من الجبن داخل أحد المخازن، في نطاق حي أول وثان طنطا، من قبل مفتشي الأغذية.

المواد الغذائية المضبوطة

وأتت المضبوطات عبارة عن 15 ألف قطعة حلوى، والمعروفة «حلويات المولد» داخل مصنع شهير بطنطا، كما تم ضبط 750 كيلو جرام جبنة داخل مخزن للمواد الغذائية، وجميعهم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بتحرير محاضر في قسم شرطة أول و ثان طنطا بعد أن أثبتت العينات أنها غير صالحة للاستهلاك.

مهمة الهيئة القومية لسلامة الأغذية

يذكر أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.