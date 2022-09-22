غابوا عن الأضواء فأحيتهم «المتحدة» بالتكريم بمهرجان القاهرة للدراما: نحن في «أيد أمينة»

زخم فني مبهر، حضور طاغٍ للفنانين والإعلاميين، جوائز وتكريمات عن أعمال فنية، ظلت شهورا حتى تخرج للجمهور على الشاشات، صناعة فنية مصرية يفخر الجميع بوجودها داخل أولى فعاليات مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني، الذي حرص على تكريم صُناع دراما رمضان 2022، واختيار الأفضل بينهم.

أمل إبراهيم: مهرجان القاهرة للدراما سيدفع الفنانين لتقديم أعمال جيدة

في لفتة إنسانية مميزة، حرص الفنان يحيى الفخرانى على تكريم بعض الفنانين المنسيين، تقديراً لما قدموه من أعمال فنية حققت نجاحاً كبيراً فى تاريخ الدراما، وكانت أول المكرمين هى الفنانة أمل إبراهيم، وقالت لـ«الوطن»، «مهرجان القاهرة للدراما سيدفع الفنانين لتقديم أعمال جيدة»، مؤكدة أن مجرد تذكرها بعد غيابها عن الأضواء والفن أكثر من 6 سنوات، يعد رسالة شكر لتاريخها فى الفن.

عبدالله مشرف يوجّه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالإضافة إلى تكريم الفنان عبدالله مشرف، الذى عبر عن سعادته بالتكريم قائلاً لـ«الوطن»، «مهرجان مشرف وعظيم ملىء بالكوادر الفنية والشباب الموهوبين وفخور بأننى واحد من ضمن المكرمين اليوم»، ووجّه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيمها مثل هذا الحدث الفنى العظيم، وتذكرها لأهل الفن بشكل لائق، كما كرّم الفنان يحيى الفخرانى كلاً من عواطف حلمى، شكرى صابر، قيس عبدالفتاح، فادية عكاشة، نادية شكرى، ناجى سعد.

ليلى علوي تشيد بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

وشهدت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الفعاليات، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ليلى علوى التى أشادت بالدورة الأولى من المهرجان قائلة لـ«الوطن»: فخورة بجهود الشركة المتحدة فى خروج المهرجان بدورته الأولى بهذا الشكل، فلم يكن ذلك وليد اللحظة ولكنه جاء بناء على مجهود مُسبق ومنظم، متمنية النجاح والتوفيق لكل دورات المهرجان المقبلة.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد لـ«الوطن»، «سنكون فى أيدٍ أمينة، لأنهم يفكرون دائماً فى صالح الدراما، وأشياء لها قيمة تخدم الدراما وصناعها، وأتمنى كل التوفيق فى الدورات المقبلة»، وعبرت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها الكبيرة بانطلاق الدورة الأولى من المهرجان.

فادية عبدالغني توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة لانطلاق الدورة الأولى

ووجّهت الفنانة فادية عبدالغني الشكر لنقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة لانطلاق الدورة الأولى من المهرجان قائلة: «نحن فى أمسّ الحاجة لهذا المهرجان، حتى نحمّس كل الفنانين والمخرجين على تقديم أفضل ما لديهم، وتقديم كل ما هو قيم فى الدراما المصرية والعربية»، وقالت الفنانة ريهام عبدالغفور: «أنا سعيدة بوجود مهرجان خاص بالدراما، نظراً لأننى أقدم أعمالاً درامية أكثر، وقد ظهرت جهود «المتحدة» مع نقابة المهن التمثيلية بشكل واضح من خلال الدورة الأولى».

وقال الفنان محمد رياض لـ«الوطن»: فخور بأن لدينا هذا المهرجان فى مصر، وأتمنى له النجاح والاستمرارية، خاصة أن الشركة المتحدة أحدثت تطويراً فى صناعة الدراما، وهذا كان ملحوظاً على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمي: «بعد سنوات طويلة نجحنا فى تقديم مهرجان عظيم يليق بالأعمال الفنية القيمة التى تقُدم كل عام، وأتمنى من قلبنا أن يتمم ذلك النجاح بخير».