«القاهرة للدراما» يعيد للشاشة الصغيرة بريقها ويحتفي بالغائبين

في ختام ليلة رائعة.. أُسدل الستار على الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، مساء الأربعاء، وسط حضور عدد ضخم من الممثلين وصُناع الدراما، إذ يُعد هذا المحفل الذي أطلقته نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، مؤخرا، وتحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهرجان الأول من نوعه الخاص بالأعمال الدرامية فقط.

مهرجان القاهرة للدراما دعم لرؤية مصر 2030

ويأتى هذا المهرجان تلبية لتوجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030، ودعم الفن كإحدى ركائز القوة الناعمة المصرية، وتسليط الضوء على الدور البارز الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير فى تشكيل الوعى العربى، والارتقاء بالدراما وتقييم الأعمال المقدمة على مدار العام.

وترأس لجنة تحكيم المهرجان الذى أقيم على يوم واحد فقط، المخرجة إنعام محمد على، وعضوية كل من الفنانين أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وصابرين، والمخرج تامر محسن، والموسيقار راجح داوود، والسيناريست حاتم حافظ، والناقدة خيرية البشلاوى، ومدير التصوير السينمائى سامح سليم.

وجَّه الفنان يحيى الفخرانى، خلال كلمته فى بداية الحفل، الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجهودهما الضخمة لتأسيس هذا المهرجان، مؤكداً أن «بلادنا العربية فى احتياج شديد للدراما بشكل أكبر، لأنها تهتم بزيادة تعليم ووعى الجمهور، أكثر من دورها الترفيهى والبحث عن المتعة الفنية».

تقدّم الفنان مدحت صالح الأغنية الرسمية للمهرجان

وقدّم الفنان مدحت صالح الأغنية الرسمية للمهرجان فى دورته الأولى، التى تحمل اسم «كلنا بنحبك يا دراما»، وهى من كلمات طارق على، وألحان أحمد حمدى رؤوف، وتوزيع محمد حمدى رؤوف.ومن جانبها، حرصت المخرجة إنعام محمد على، رئيس لجنة التحكيم، على توجيه الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية، لحرصها على تأسيس مهرجان خاص بالأعمال الدرامية، والذى يأتى محاولة لإحياء مهرجان الإذاعة والتليفزيون الذى توقف منذ 10 أعوام تقريباً، حيث كان يُسهم فى إشعال المنافسة بين المنتجين لتقديم أعمال قيّمة وهادفة، وهو الأمر ذاته الذى يسعى له «مهرجان القاهرة للدراما».

وأكدت إنعام محمد على، خلال كلمتها، أن المهرجان سيشهد تطويراً فى فعالياته خلال الدورات المقبلة، لافتة إلى أن لجنة التحكيم قيّمت 27 مسلسلاً، منها 25 مسلسلاً مكوّناً من 25 حلقة، وكانت عملية المشاهدة تتم داخل مكتب معزول فى منطقة بعيدة، لا يعرف مكانها سوى أعضاء اللجنة فقط، كنوع من الشفافية، وتم ذلك فى فترة تجاوزت نحو 40 يوماً.

وترى أن «النص كان الحلقة الأضعف بين المسلسلات التى جرى تقييمها هذا العام، حيث تعانى بعض الأعمال من التسطيح الفكرى وقلة وجود موضوعات تحمل رسالة تساهم فى تطوير المتلقى للأفضل»، مشددة على ضرورة بحث الشركات المنتجة عن كُتاب لديهم وعى وإدراك بمشكلات الناس، ويستشعرون من خلال كتاباتهم مستقبلاً أفضل، كما يجب إعادة التفكير فى آليات وأسلوب الإنتاج الحالى، بعيداً عن العمل تحت ضغط الوقت، وعدم بدء التصوير قبل إنجاز السيناريو كاملاً.

إنعام محمد علي: أوصت إدارة المهرجان باستحداث 4 جوائز جديدة

وأوصت لجنة التحكيم بأن تقوم كل شركة إنتاج بوضع خطة طويلة المدى للأعمال الدرامية، حتى يمكنها إنجاز التعاقدات والاتفاقيات فى وقت مبكر، لإتاحة الوقت الكافى لفريق العمل كله، وهو ما ينعكس على جودة الأعمال الدرامية والوصول بها إلى المستوى الذى تأمل فيه، ويضمن استمرار ريادة الفن المصرى وتقدمه.

كما أوصت إدارة المهرجان باستحداث 4 جوائز جديدة، اعتباراً من الدورة المقبلة، وهى: أفضل مونتاج، وأفضل مكساج، وأفضل مكياج، وأفضل مصمم ملابس.

جزيرة غمام يحصد 6 جوائز من مهرجان القاهرة للدراما

ويُعتبر مسلسل «جزيرة غمام» هو الحصان الرابح فى المهرجان، حيث حصل على 6 جوائز دفعة واحدة، وهى: أفضل مسلسل تليفزيونى، فيما نال الفنان أحمد أمين جائزة أفضل ممثل عن دوره فى هذا المسلسل، وكذلك حصول الفنان رياض الخولى على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، أما الكاتب عبدالرحيم كمال ففاز بجائزة أفضل سيناريست، بالإضافة إلى حصول المصور إسلام عبدالسميع على جائزة أفضل تصوير عن المسلسل ذاته، وكذلك المهندس أحمد عباس عن أفضل ديكور.

أما مسلسل «بطلوع الروح» فحصل على جائزتين، الأولى للمخرجة كاملة أبوذكرى، كأفضل مخرجة، والثانية للفنانة منة شلبى كأفضل ممثلة، والأمر ذاته مع مسلسل «المشوار» بطولة الفنان محمد رمضان، حيث حصلت الفنانة ندى موسى على جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها فى المسلسل، وهو العمل الذى حصل على جائزة أفضل تتر أيضاً.

وفاز مسلسل «راجعين يا هوى»، قصة الكاتب أسامة أنور عكاشة، وبطولة الفنان خالد النبوى، على جائزة أفضل مسلسل كوميدى، أما الممثل الصاعد فذهبت للفنان نور خالد النبوى، فيما نالت الفنانة رحمة أحمد جائزة أحسن ممثلة صاعدة عن دورها فى مسلسل «الكبير أوى 6».

خالد الكمار يحصد أحسن تتر مسلسل

أما جائزة أفضل موسيقى تصويرية فكانت من نصيب خالد الكمار عن مسلسل «فاتن أمل حربى».وشهدت الدورة الأولى من المهرجان تكريمات استثنائية لمسلسلى «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، و«العائدون»، باعتبارهما أعمالاً وطنية ارتبط بهما الجمهور وتجاوز حضورهما المنطقة العربية كافة.

قال الفنان يحيى الفخرانى، على هامش تقديمه أسرة المسلسل، إن «هذا العمل حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ليس فى مصر فحسب، بل فى الوطن العربى كله، وذلك لأن المصريين عاشوا هذه الأحداث فى الواقع».وحصل على التكريم الفنان أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد بدير، وأحمد العوضى، وصبرى فواز، ومفيد عاشور، ومنى عبدالغنى، ودياب، ومحمد رياض، وبشرى، وأمير المصرى، ونور خالد النبوى، ومحمد العمروسى، وعصام السقا، والمؤلفين باهر دويدار وهانى سرحان.

كما جرى تكريم أسرة مسلسل «العائدون»، حيث حضر محمد فراج، وأمينة خليل، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبى، فضلاً عن أمير كرارة، الذى أعرب عن سعادته البالغة للقائه الفنان يحيى الفخرانى للمرة الأولى.أما الفنان أحمد السقا فأعرب عن سعادته البالغة عقب تكريمه، قائلاً: «أنا اتفطمت فنياً على يد الدكتور يحيى الفخرانى، ولى الشرف أنه تم فطامى فنياً فى مسلسلى ألف ليلة وليلة ونصف ربيع الآخر».

مهرجان القاهرة للدرام يكرم نجوم وصناع الفن

وشملت الدورة الأولى للمهرجان أكثر من برنامج لتكريم نجوم وصُناع الفن، حيث جاءت السلسلة الأولى بعنوان «جائزة الإبداع»، قدمتها الفنانة صابرين، فيما سلّم الفنان يحيى الفخرانى التكريمات، وهى: سميحة أيوب، التى وُصفت بـ«سيدة المسرح العربى»، وإلهام شاهين، حيث لُقبت بـ«المرأة الحديدية للدراما المصرية»، وصفية العمرى، التى جرى وصفها بـ«هانم الدراما»، بالإضافة إلى ليلى علوى، ونبيلة عبيد، ويسرا، ومحسن محيى الدين ونادية الجندى.

وحرصت نادية الجندى على توجيه الشكر إلى القائمين على المهرجان، الفنان يحيى الفخرانى وأشرف زكى، قائلة: «الدراما هى القوة الناعمة المؤثرة فى تكوين وجدان الأسرة المصرية، لذلك هذا المهرجان سيكون فرصة ودافعاً كبيراً لإنتاج أعمال جيّدة وقيّمة وهادفة لتغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى الجمهور».

تكريم اسمَى الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز

كما شهد المهرجان تكريم اسمَى الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتسلمت التكريم ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم، حيث قالت الفنانة صابرين خلال تقديمها التكريم: «هذان الفنانان رحلا وقلوبهما مع النقابة ومحبيهم فى العالم العربى.. سمير غانم نجم الكوميديا، ودلال عبدالعزيز التى أعتبرها قلب الدراما العطوف».وشمل برنامج المهرجان فقرة تكريم خاصة تحمل اسم «شكراً أسعدتمونا»، قدّمتها الفنانة سوسن بدر، حيث أوضحت أنّ «هذا التكريم يأتى تقديراً لمشوار فنى لفنانين لم يبخلوا طوال حياتهم بالمجهود والإبداع، فأصبحت أعمالهم رائدة فى الوطن العربى كله».

وضمت قائمة المكرّمين كلاً من محمد فريد وعبدالله مشرف وفكرى صادق وأمل إبراهيم وعواطف حلمى وفادية عكاشة وقيس عبدالفتاح.كما ضم برنامج التكريمات فقرة خاصة بعنوان «نجوم خلف الكاميرا»، قدّمها الفنان محمد فراج، الذى شدد على أهمية ودور أصحاب الجهود الضخمة فى صناعة الأعمال الفنية، منهم المخرج المنفذ وحيد محب، والمخرجة المنفذة سامية شاهين، والأسطى محمد زينيتا.

أشرف عبدالباقى يقدم تكريمات لعدد من الأسماء الفنية

أما برنامج «تكريم العطاء» الذى قدّمه الفنان أشرف عبدالباقى، فمنح تكريمات لعدد من الأسماء التى أثرت الساحة الدرامية، منهم اسم المنتج ممدوح الليثى، حيث تسلمها ابنه الإعلامى عمرو الليثى، والكاتب محمد جلال عبدالقوى، والمخرج جمال عبدالحميد، علاوة على الفنان صلاح السعدنى، الذى تغيّب عن الحضور نظراً لظروفه الصحية.