نسمة عبدالعزيز تعزف «اليوم الحلو ده» و«الغزالة رايقة» في مهرجان رشيد

عزفت العازفة نسمة عبد العزيز، عددًا من المقطوعات الموسيقية على آلة الماريمبا، خلال افتتاحها الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة.

وقدمت نسمة عبد العزيز، عزف لأغنيتي «اليوم الحلو ده» للفنان أحمد سعد، و«الغزالة رايقة» للطفل محمد أسامة، كما قدمت خلال الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية، منها «حلو الكلام» لتامر حسني، و«تعالى ادلعك» لبهاء سلطان، ومقطوعات موسيقية لعمر خيرت.

فرقة التنورة التراثية تفتح مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

كما افتتحت فرقة التنورة التراثية التابعة لمحافظة البحيرة، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، الذي يقام تحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة ودا الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم، فعاليات الليلة الأولى من مهرجان رشيد، بكلمة من محافظ رشيد ثم الفقرة الأولى للعازفة نسمة عبد العزيز، على أن يختتم الحفل الفنان مصطفى قمر.

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان رشيد

يذكر أن مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة، وتقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة، في الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر في ميناء رشيد الجديد.